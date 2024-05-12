Ayasofya için yıllarca mücadele etmişti... İsmail Kandemir vefat etti

12 May 2024 14:38 - Güncelleme : 12 May 2024 14:41

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan ve daha sonrasında kazanan İsmail Kandemir 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"KUŞLAR GİBİ UÇUYORUM"

Ayasofya'nın yeniden cami olmasının ardından Bursa'dan İstanbul'a gelen İsmail Kandemir şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım. 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik"

"AYASOFYA'YA GİDER GİZLİ GİZLİ NAMAZ KILARDIM"

Ayasofya'nın kendisini için bir kızıl elma olduğunu belirten Kandemir, "1966 yıllarında Ayasofya'ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir kızıl elma savaşı ve savaşta galibiyet" diye konuşmuştu.

İSMAİL KANDEMİR KİMDİR?

1945 yılında Bursa'da doğan İsmail Kandemir, uzun yıllar boyunca Matematik öğretmenliği yaptı. 33 yıl boyunca öğretmenlik yapan Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olarak da görev aldı. Kandemir, 5 caminin açılmasına liderlik etti.