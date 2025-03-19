İsmail Saymaz neyle suçlanıyor? Başsavcılık tek tek açıkladı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a yöneltilen suçlamalar belli oldu. İşte o suçlamalar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Saymaz'a yöneltilen suçlamalar belli oldu.

KAVALA İLE İLİŞKİLERİ DOSYADA

Saymaz'a yöneltilenr en önemli suçlama, Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" oldu. Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edildi.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu belirtildi.

İŞTE İSMAİL SAYMAZ'A YÖNELTİLEN TÜM SUÇLAMALAR

Savcılığın açıklamasında şu suçlamalara ve tespitlere yer verildi: