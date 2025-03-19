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 | Suat Vilgen

İsmail Saymaz neyle suçlanıyor? Başsavcılık tek tek açıkladı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a yöneltilen suçlamalar belli oldu. İşte o suçlamalar...

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İsmail Saymaz neyle suçlanıyor? Başsavcılık tek tek açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 19:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Saymaz'a yöneltilen suçlamalar belli oldu.

KAVALA İLE İLİŞKİLERİ DOSYADA

Saymaz'a yöneltilenr en önemli suçlama, Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" oldu. Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edildi.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu belirtildi.

İŞTE İSMAİL SAYMAZ'A YÖNELTİLEN TÜM SUÇLAMALAR

Savcılığın açıklamasında şu suçlamalara ve tespitlere yer verildi:

  • Kamuoyunda “Gezi Parkı” olayları olarak bilinen ve 61’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler silsilesiyle ilgili olarak;
  • Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap Baharı, Türkiye’de ise Taksim Gezi Parkı, adıyla anılan olayların, Georga Sorus'un yönetimindeki Open Society Institute Assistance Foundation - Açık Toplum Vakıfları vasıtasıyla gerçekleştirildiği
  • Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2025/38575 sayılı soruşturma kapsamında Şüpheli İsmail Saymaz isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik olarak planlanan gezi parkı olayları sürecine olan iştiraki ile ilgili yapılan çalışmalarda;
  • Taksim Dayanışması içinde görev alan gezi parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın’nın web sitesinin hazırlanmasında ve bahse konu şahsın eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri,
    Gezi davası ana sanıkları olup olayların organizasyon ve yönlendşrmsinden sorumlu konumdaki Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku,ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı,
  • Aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşılmıştır.
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#Gezi Parkı Olayları
#ismail saymaz
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