İsmail Saymaz Sözcü'ye veda etti! Fatih Portakal'ın 14 milyon TL'lik sözleşmesi kriz çıkardı

25 Haziran 2024 17:13 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:22

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. Saymaz'ın yeni adresi Halk TV oldu.

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"15 aydır çalıştığım Sözcü TV’ye ve Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü Ailesi’ne teşekkür ederim. 1 Temmuz’dan itibaren eski yuvam Halk TV’de olacağım. Yazı ve haberlerime halktvcomtr sitesinde devam edeceğim. Halk TV’de, kaldığımız yerden devam… Yolumuz açık olsun."

SEBEBİ FATİH PORTAKAL MI?

Ensonhaber'in aktardığına göre; İsmail Saymaz'ın Sözcü TV'den ayrılmasının perde arkasında, Fatih Portakal'ın yaptığı sözleşme olduğu medya kulislerinde konuşuluyor.

Portakal, yeni sezon için Sözcü TV ile 14 milyon liralık sözleşmeye imza attı.

Portakal'ın bu para dışında, otel ve uçak masraflarının da karşılanıyor olması, kanal çalışanları arasında rahatsızlığa neden oldu.

Saymaz'ın ayrılmasının ardından başka isimlerin de transfer görüşmeleri yaptığı gelen bilgiler arasında.

KANALA 3. KEZ DÖNÜYOR

Öte yandan Sözcü Tv'den ayrılarak Halk Tv'ye dönen Saymaz bu kararla, olaylı ayrıldığı kanala 3. kez dönmüş oldu. Saymaz'ın sürekli iki kurum arasında yer değiştirmesi dikkat çekti.