Isparta Yazılı Kanyon'da suya düşen öğrenci gözden kayboldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'da serinlemek için suya girmek isteyen üniversite öğrencisi bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan gençten bir daha haber alınamadı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü sınırları içerisindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi M.E.S. (19), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girmek istedi.

AKINTIYA KAPILDI

Bu sırada kayalık alanda ayağının kayması sonucu suya düşen genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ekipleri ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, kayıp genci bulmak için hem su yüzeyinde hem de su altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

