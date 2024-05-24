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Isparta'da 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 May 2024 16:21 - Güncelleme : 24 May 2024 16:36
Isparta&#039;da 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da bulunan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrencilerin bazılarında, yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti görüldü.

45 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 45'i taburcu edildi, 2 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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