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Isparta'da eğitime 1 gün ara verildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Aralık 2024 03:26 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 03:28
Isparta&#039;da eğitime 1 gün ara verildi

Isparta merkez ile 3 ilçesinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı​ ve buzlanma​ tehlikesi nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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