Isparta'da eğitime 1 gün ara verildi

26 Aralık 2024 03:26 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 03:28

Isparta merkez ile 3 ilçesinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İstanbul için kar alarmı verildi! Uzman isim tarih verdi: 'Kar yağışı kapıya kadar gelecek'

İstanbul için kar alarmı verildi! Uzman isim tarih verdi: 'Kar yağışı kapıya kadar gelecek'

Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı​ ve buzlanma​ tehlikesi nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir."