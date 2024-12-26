Isparta'da eğitime 1 gün ara verildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Aralık 2024 03:26 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 03:28
Isparta merkez ile 3 ilçesinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı