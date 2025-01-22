Isparta'da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti

22 Ocak 2025 12:36 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:43

Isparta'da 3 katlı bir binanın bir anda çökmesi büyük paniğe neden oldu. Olay sonrası şans eseri can kaybı olmazken çevredeki binalar da boşaltıldı. Büyük bir faciadan dönülen olay sonrası bina sahibinin içeride altın ve ziynet eşyalarının bulunduğunu iddia etmesi üzerine polis ekiplerinin 5 gündür gece gündüz enkaz önünde nöbet tuttuğu öğrenildi.

Isparta'da yürekleri ağza getiren olayda inşaat temeli için kazılan çukurun yanındaki 3 katlı bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle mahalleli büyük bir panik​ yaşarken vatandaşlar sokaklara döküldü. Şans eseri çöken binanın boş olduğu öğrenildi. Yanındaki iki apartman da güvenlik amacıyla tahliye​ edilirken, bir apartmanda hasar oluştu. Polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridiyle ulaşıma kapattı.

"EVİM YERLE BİR OLDU"

Çöken binanın sahibi Hüseyin Avni Tanış, daha önce de arsasına müdahale edildiğini ileri sürdü. Kendisinden daire karşılığı evini satmasının istendiğini söyleyen Tanış, "Benden daire karşılığı evimi satmamı istediler ama ben satmadım. Daha sonra buraya gelip inşaat çalışması başlattılar ve uyarılarımıza rağmen çalışmalarını sürdürdüler. Sonuç olarak evim yerle bir oldu. Evimizi tamamen dayalı döşeli kullanıyorduk. Şimdi ise her şey yerle bir oldu” diye konuştu.

ENKAZ ÖNÜNDE ALTIN NÖBETİ

Çöken binanın sahibi Hüseyin Avni Tanış’ın, enkaz altında altın ve ziynet eşyalarının bulunduğunu iddia etmesi üzerine, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Can ve mal güvenliğini sağlamak ve değerli eşyaların korunmasını temin etmek amacıyla ekiplerin 5 gündür gece gündüz olay yerinde nöbet tuttuğu öğrenildi.

"5 GÜNDÜR MAĞDURUZ"

Bir mahalle sakini ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Göçüğün bir an önce kaldırılması gerekiyor. Burası dolmuş hattı olduğu gibi acil bir durumda ambulans ya da itfaiye araçlarının geçişi mümkün değil. 5 gündür mağduruz. Yolun kapalı olması hayatımızı olumsuz etkiliyor."

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Mahalle halkı, çökmenin ardından geçen 5 gün boyunca herhangi bir çalışma başlatılmamasına tepki gösterirken, yetkililerden bir an önce enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılarak yolun tekrar trafiğe açılmasını talep ediyor. Polis ekiplerinin ise enkaz kaldırılana kadar nöbete devam edeceği öğrenildi.