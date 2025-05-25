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 | Berkay Alptekin

Isparta'da feci kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nun Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda feci kaza meydana geldi. İki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 12:43

Isparta- Afyonkarahisar Karayolu'nun Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda bugün 05.50 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. idaresindeki 06 EIU 487 plakalı Isparta Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden yola çıkan Mehmet A. yönetimindeki 16 AUP 766 plakalı Ayhan Işık Turizme ait tur otobüsüne yandan çarptı.

Isparta'da feci kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

1'İ AĞIR 27 YARALI

Çarpmanın etkisiyle Ayhan Işık Turizme ait tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ile yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da feci kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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