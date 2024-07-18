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Isparta'da kafa kafaya facia! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:29

Isparta - Antalya karayolunda karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Isparta'da gece saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y. (38) idaresinde olan otomobil ile G.Y. (41) hakimiyetindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Isparta'da kafa kafaya facia! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım (6), Eylül Mira Yıldırım (2), Sevgi Yıldırım (59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı.

Isparta'da kafa kafaya facia! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Isparta'da kafa kafaya facia! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

YARALILARDAN 3'Ü KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Çağla Ege Yıldırım, Eylül Mira Yıldırım ve Sevgi Yıldırım'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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