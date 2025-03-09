Isparta’da kaza: İlçe belediye başkanı ve ailesi yaralandı

Isparta'da Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil kaza yaptı. Ali Göçer'in eşi ve kızı da kazada yaralandı.

Isparta'da Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu'nun 13. kilometresinde meydana geldi.

EŞİ VE KIZI YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ali Göçer, otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Göçer ve kızı Elif Göçer (19) hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye başkanı ve ailesinin hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.