Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü,18 yaralı

16 Aralık 2024 13:59 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:00

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bugün saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Isparta'nın Eğirdir​ ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Aksel Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 18 YARALI

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi" dedi.