Isparta'nın yüreğini yakan acı kaza: 2 ölü, 8 yaralı var!

19 Ağustos 2024 21:25 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:30

Tarım mevsimi nedeniyle aktif olan patpat araçları kazalara da davetiye çıkarıyor. Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobille patpat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İLÇEYİ HÜZNE BOĞDU

Kaza, Senirkent ilçesi Üçyol-Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime A.'nın (33) kullandığı patpat aracı, plakası öğrenilemeyen Hikmet K. (23) idaresindeki Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ve patpat sürücüleri ile otomobilde bulunan Cafer K. (28) ve patpatta bulunan Bolat B. (45), Fatma D. (70), Şerife A. (52), Havva T., Döne G. ve Gülfidan Güllü (59) yaralanırken, patpatta bulunan Zehra Uygun ise olay yerinde hayatını kaybetti.

SAVCILIKTAN İNCELEME

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent ve Uluborlu Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Gülfidan Güllü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehra Uygun‘un cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.