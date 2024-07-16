İsrail askerleri Türk hastanesini yıkıp poz verdi, Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi

16 Temmuz 2024 02:24 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 02:28

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yine sivillere hizmet veren hastaneyi yok edip askeri üsse dönüştürmesine tepki gösterdi.

İsrail askerleri bu defa Türkiye'nin girişimleriyle kanser hastaları için yaptırılan ve 6 yıl önce yerel sağlık idaresine devredilenTürk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni yıkıp, fotoğraf çektirdi.

"SİSTEMATİK POLİTİKALARININ PARÇASI"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki göstererek, "İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

"HUKUK İHLALİNİN YENİ DELİLİ"

Bakanlık, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir." denildi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.

TÜRKİYE YAPTIRIP 6 YIL ÖNCE DEVRETMİŞTİ

Türkiye’nin yaptırdığı hastane 6 yıl önce her şeyiyle yerel sağlık idaresine devredilmişti

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının da tedavi gördüğü Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesi niteliği taşıyordu.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze’de ihtiyaç duyulan doktor, hemşire ve benzeri sağlık personelini de yetiştiriyordu.

Filistin’in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasitelydi.

Türkiye'nin yaptırdığı hastane, 2017 yılında inşası tamamlandıktan sonra her şeyiyle Gazze’deki sağlık idaresine devredilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.