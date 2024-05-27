İsrail Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı, Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri üzerine açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözlerine yanıt verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır.
Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.
Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AKILALMAZ SÖZLER
İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Soykırımla suçlanması gereken ise Kürt vatandaşlarını katleden, Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, insanlık suçları işleyen diktatör Erdoğan'dır." sözlerini sarf etmişti.