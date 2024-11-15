İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri! Polis ekipleri harekete geçti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Kasım 2024 03:05 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 03:42
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu. Pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli İsrail Konsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ
Ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı