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İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri! Polis ekipleri harekete geçti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Kasım 2024 03:05 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 03:42
İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri! Polis ekipleri harekete geçti

Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu. Pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul​'un Beşiktaş​ ilçesine bağlı Levent​ Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli İsrail Konsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri! Polis ekipleri harekete geçti - 1. Resim

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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