İsrail'in 15 askeri öldürüldü: Hamas'ın hedef aldığı anlar görüntülere yansıdı

11 Kasım 2024 05:45 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 05:52

Hamas, işgalci İsrail ordusunu hedef almayı sürdürüyor. Gazze yakınlarındaki Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askeri el bombaları ve hafif silahlarla hedef alındı.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları İsrail ordusuna darbe vurdu. Filistin'i işgali sürdüren İsrail ordusundan 15 asker öldürüldü.

Askeri kanat El Kassam Tugayları tarafından “El Kassam savaşçıları 15 askerden oluşan bir Siyonist piyade birliğini hedef almayı başardı" ifadesiyle açıklamada, İsrail askerlerinin "hafif silahlar ve roket güdümlü el bombaları ile sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" belirtildi. Saldırıya ilişkin görüntüler Hamas’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılarda en az 370 İsrail askeri öldürülmüştü.