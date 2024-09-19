İsrail'in saldırısı sonrası cep telefonu tedirginliği! Uzmanlar merak edilen detayı açıkladı

19 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:28

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırılar sonrası vatandaşlar cep telefonu konusunda tedirgin olmaya başladı. Uzmanlar saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi verirken cep telefonuyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Dünya genelinde dijital savaş alanlarının oluşacağı söylenirken vatandaşları korkutan cep telefonuyla ilgili açıklamalar dikkat çekti. İşte detaylar...

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği art arda siber saldırılar tedirginliğe yol açtı. Gazze’de binlerce sivili hedef alan İsrail’in Hizbullah’ın telsizlerine ve elektronik cihazlarına sızdı. Bu saldırı sonrası elektrik ve dijital savaşların söylentileri artmaya başladı. Cep telefonları gibi akıllı cihazlar üzerinden bu tür saldırıların mümkün olup olmadığı merak edilirken, İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Mahmood Musleh Ajlouni, konuya dair detaylı bilgiler verdi.

BÖYLE BİR SALDIRI İÇİN ÜÇ ŞEY GEREKLİ

2020 yılında Lübnan’a yönelik siber saldırı​ sonucu telekomünikasyon altyapısının kesintiye uğradığını hatırlatan Prof. Dr. Ajlouni, “Son saldırının gerçekleştirilebilmesi için teknik açıdan gerekenler şunlar: Tüm mesajlaşmayı ve kritik alarmı kontrol eden ve izleyen yazılım sistemi, ağdaki bir veya daha fazla çağrı cihazının IP veya MAC adresine erişim, kasıtlı veya kasıtsız olarak güvenliği tehlikeye atan bir kullanıcı veya saldırganların güvendigi içeriden bir kişi olması” dedi. Saldırının siber yolla ya da çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirilerek gerçekleştirilme ihtimalini değerlendiren Prof. Dr. Naim Mahmood Musleh Ajlouni, “Bence her ikisinin bir kombinasyonu olmalı, bu patlayıcı ileride kullanılmak üzere cihazlara zaten yerleştirilmiş. Bu durumda, saldırgan sadece patlayıcılara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm cihazların MAC ve IP adresi de dahil olmak üzere cihazların tüm teknik detaylarına da sahiptir” şeklinde konuştu.

DİJİTAL SAVAŞ ALANI

''Bir ‘dijital savaş’ veya siber savaş sadece bugün mümkün olarak kalmayıp, aynı zamanda modern çatışmaların kritik bir bileşeni haline gelmiştir'' diyen Prof. Dr. Naim Mahmood Musleh Ajlouni, ''Siber güçler, bir düşmanın elektrik şebekeleri, finansal sistemler, iletişim ağları ve askeri sistemler gibi kritik altyapısına saldırılar başlatabilir. Dijital savaş alanı ile kritik altyapı hedefleniyor.'' ifadelerini kullandı.

Dijital bir savaş sırasında, sosyal medya veya diğer çevrimiçi platformlar aracılığıyla dezenformasyon ve sahte haberler yaymak kafa karışıklığına ve güvensizliğe sebep olabilir. Bu konuyla alakalı Musleh Ajlouni, ''Yapay zeka, siber güvenlik savunmaları tarafından tespit edilmekten kaçınmak için güvenlik açıklarını tarayabilir, büyük ölçekli kimlik avı saldırıları başlatabilir veya kötü amaçlı yazılımları hızla mutasyona uğratabilir. Siber saldırılar, yapay zeka güdümlü askeri sistemleri manipüle edebilir veya stratejik başarısızlıklara neden olabilir.'' dedi.

CEP TELEFONU TEDİRGİNLĞİ

Cep telefonuyla ilgili akla takılan detaylara ilişkin bilgi veren Musleh Ajlouni, ''Bu ölçekte bir saldırının gerçekleştirilmesi için, IP ve MAC adresleri gibi, mobil cihazlar hakkında ayrıntılı bilgi gerekir. Bu bilgilerle, elde edilebilecek en fazla şey, veri çıkarmak, belirli bir kullanıcıyı izlemek veya muhtemelen iletişimlerini ele geçirmektir. Bununla birlikte, Hizbullah’a yönelik saldırıda olduğu gibi bir cihazı silahlandırma fikri gerçekçi değildir. Uzaktan tetiklenebilen tüm cep telefonlarına patlayıcı cihazlar dahil etmek mümkün değildir. Ayrıca, telekomünikasyon şirketleri, kullanıcıları korumak amacıyla devlet kurumları da dahil olmak üzere hem iç hem de dış denetçiler tarafından sıkı bir şekilde izlenmektedir. Bu nedenle, nihai bir sonuç olarak, cep telefonu kullanımıyla ilişkili önemli bir risk yoktur.'' ifadelerini kullandı.

UZAKTAN GÖNDERİLEN KODLA PATLATILABİLİR

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz ise AA muhabirine bir telefonun ya da çağrı cihazının uzaktan gönderilen bir kodla kendi kendine ısınarak patlayamayacağını belirtti.

Cihazlara üretim sonrası müdahalede bulunulduğuna inandığını kaydeden Koltuksuz, "Üretimden çıktıktan sonra arada belli ki birileri bunlara bir el atmış. Bu cihazların içerisine 8-10 gramlık bir patlayıcı koyarsanız... Zaten cihazın içinde pil de var, elektrik akımını oradan elde edebiliyorsunuz. Bu koşullarda donanımı değiştirirseniz, uzaktan göndereceğiniz bir kodla bu patlayıcıyı patlatabilirsiniz." diye konuştu.