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 | Banu İriç

İstanbul 9 gün tatilin ardından kilitlendi: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Dokuz gün süren Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul, haftanın ilk iş gününde yoğun trafikle güne veda etti. Mesai bitimi ve yağışın etkisiyle ana yollarda araçlar adım adım ilerlerken, köprü bağlantıları ve otoyollar kilitlendi. İBB verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e, bazı bölgelerde ise yüzde 78’e ulaştı.

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İstanbul 9 gün tatilin ardından kilitlendi: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 19:04

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul, haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı. Mesai çıkışı ve yağışlı havanın da etkisiyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ana arterlerde adım adım ilerleyen araçlar nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi.

İstanbul 9 gün tatilin ardından kilitlendi: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

ANADOLU YAKASINDA KUYRUK UZUYOR

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Pendik-Tuzla hattında çift yönlü yoğunluk sürerken, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Acıbadem’den Ataşehir’e, Edirne yönünde ise Pendik’ten Ümraniye’ye kadar trafiğin ağır ilerlediği gözlendi.

İstanbul 9 gün tatilin ardından kilitlendi: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

KÖPRÜDE CANINA KIYMAYA KALKTI

Şile Otoyolu'nda Altunizade-Ümraniye hattında yoğunluk yaşanırken, TEM bağlantı yolları, sahil yolları ve ana arterlerde de benzer sıkışıklıklar görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde Acıbadem ayrımından başlayan yoğunluk, köprüye çıkan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle daha da arttı.

AVRUPA YAKASINDA GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu’nda Giyimkent’ten başlayan trafik, Esenyurt Gişelere kadar devam ederken; D-100 kara yolunda Zeytinburnu-Avcılar hattında da sürücüler güçlükle ilerledi. Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk göze çarptı.

Bahçeşehir, Haramidere ve Beylikdüzü civarında da trafik adeta durdu. Avcılar-Küçükçekmece hattı, Ankara istikametinde yoğunluk yaşayan bir diğer bölge oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CepTrafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu kent genelinde akşam saatlerinde yüzde 74’e kadar yükseldi. Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 78’e ulaştı. Avrupa Yakası’nda ise yüzde 71 seviyelerinde ölçüldü.

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