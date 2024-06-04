İstanbul açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:54
İstanbul Büyükçekmece açıklarında su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak, West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içerisinde 3 kişi bulunan teknenin Büyükçekmece açıklarında su aldığı belirtildi.
KIYIYA EMNİYETLE YANAŞTIRILDI
Açıklamada, kıyı emniyeti ekiplerince yapılan müdahalenin ardından KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen teknenin, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı