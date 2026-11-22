İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda kendini silahla vuran güvenlik görevlisi T.E. hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri: Güvenlik görevlisi yaşamına son verdi İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda görevli bir güvenlik görevlisi silahla intihar ederek hayatını kaybetti. Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda meydana geldi. Güvenlik görevlisi T.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle bina içerisinde silahla kendini vurdu. Silah sesini duyan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle bina içerisinde silahla kendini vurdu. Silah sesini duyan ve durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde çalışma gerçekleştirirken, T.E.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.