İstanbul Antalya seferini yapan uçakta duman paniği: Yolculara acil tahliye

İstanbul–Antalya seferini yapan THY ait Boeing 777 tipi uçakta iniş sonrası taksi yolunda bir duman paniği yaşandı. Uçağın iniş takımlarında duman görülmesi üzerine acil tahliye edildi. Olay hakkında THY İletişim Başkanı Yahya Üstün bir açıklama yaparak ayrıntıları paylaştı.

"İNİŞ TAKIMLARINDA DUMAN GÖRÜLMESİ ÜZERİNE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ"

Üstün'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır.

Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır.

İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/yhyustun/status/1950242988380377538