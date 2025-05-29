İstanbul Avcılar gişelerinde serbest geçiş dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alındığını duyurdu. Trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Uraloğlu, vatandaşların artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebildiğini dile getirdi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Avcılar gişelerinde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını ve 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti. Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ ÇALIŞMALAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar’dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde

de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz."