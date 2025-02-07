İstanbul Bağcılar'da polise bıçaklı saldırı! 2 polis memuru yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen akılalmaz olayda bir kişi meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaştı. Etrafı izlemeye başlayan şüpheli bir süre sonra, polis aracının kapısını açarak polis memuruna bıçakla saldırdı.

2 POLİS YARALANDI

Şüpheli saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Kolundan yaralananı polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından ekipler yaptığı çalışmada saldırganın 26 yaşındaki H.B. olduğunu tespit etti. Saldırgan, olayda kullandığı bıçak ile İnönü Mahallesi'nde kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.