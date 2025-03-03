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 | Suat Vilgen

İstanbul bahara erken kavuşuyor! AKOM tarih verdi, sıcaklık 12 derece artacak

İstanbul, kar yağışı, soğuk ve zorlu kış şartlarının ardından erken bahar yaşamaya hazırlanıyor. AKOM'dan paylaşılan hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 10-12 derece birden artacak. İşte İstanbul'da sıcak günlerin başlayacağı tarih...

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İstanbul bahara erken kavuşuyor! AKOM tarih verdi, sıcaklık 12 derece artacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 13:50

Karlı, yağmurlu ve soğuk günlerin ardından İstanbul sıcak havaya kavuşmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan duyuruya göre soğuk ve yağışlı geçen, hissedilen sıcaklığın 4 dereceye kadar indiği haftanın ilk gününün ardından megakentte güneşli günler başlıyor.

İSTANBUL'DA HAVALAR ISINIYOR

Değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yarından itibaren kademeli sıcaklık artışı ve güneşin bol bıol yüzünü göstereceği günler başlıyor. 6 Mart Perşembe günü sıcaklık 15°C’yi, hafta sonuna doğru ise 16°C’yi bulacağı belirtildi. Buna karşın İstanbul'da geceleri sıcaklık 2-7°C arasında değişecek. Sıcaklıkm artışının 6 Mart’tan itibaren hissedilir ölçüde olması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yurt geneli hava durumu raporunu yayımladı. Uzman tahminlerine göre Türkiye'de bugün hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin ise aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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#sıcak hava
#istanbul hava durumu
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