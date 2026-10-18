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İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:15
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1
İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

İstanbul son yılların en büyük yağış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu şekilde yansıdı. Son bir haftada gerçekleşen yağışlar nedeniyle şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 50’yi aştı. Bu oran ise barajlardaki suyun son 10 yılın en iyi ikinci seviyesine ulaşmasına neden oldu.

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İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

Geçtiğimiz yılı kuraklık tehlikesiyle yüz yüze geçiren İstanbul’da, bu yılki baraj doluluk oranları yüzleri güldürüyor. Daha geçtiğimiz hafta yüzde 39 seviyelerinde olan doluluk oranları 18 Ekim itibariyle yüzde 50’yi geride bıraktı. Öte yandan geçtiğimiz yıl aynı tarihte barajlardaki doluluk oranının yüzde 24,3 olması ise bir yıl içinde su seviyesinin iki katından fazla arttığını işaret ediyor.

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İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

İstanbul günlerdir eşi benzeri görülmemiş bir yağış sistemi ile karşı karşıya. Paylaşılan meteorolojik veriler, kentin birkaç gün daha yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtirken, İSKİ tarafından açıklanan baraj doluluk oranları yüreklere sur serpti. Kurum tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da baraj doluluk oranları 18 Ekim Pazar günü itibariyle yüzde 52,43 seviyesinde ölçüldü. Bir hafta önce yani 11 Ekim Pazar günü kent genelindeki barajların doluluk oranı ise yüzde 38,27 olarak ölçülmüştü.

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İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

Barajlarda hızla yükselen su seviyesi, geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında ise tablo daha ne ortaya çıktı. Çünkü yüzde 52,43 oranındaki se seviyesi son 10 yılın en yüksek ikinci sırasında yer alıyor. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 2018 yılının aynı tarihinde ölçülen en yüksek doluluk oranı yüzde 53,44 olurken, aradaki küçük fark dikkatlerden kaçmıyor.

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İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

İşte son 10 yılının baraj doluluk oranlarına ilişkin detaylar;

2016: Yüzde 41,14

2017: Yüzde 52,4

2018: Yüzde 53,44

2019: Yüzde 45,09

2020: Yüzde 33,44

2021: Yüzde 47,5

2022: Yüzde 44,02

2023: Yüzde 21,23

2024: Yüzde 34,13

2025: Yüzde 24,3

2026: Yüzde 52,43

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İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

İSTANBUL’DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki su seviyesi, kapasite, yağış rejimi ve bölgesel koşullar nedeniyle farklılık gösteriyor. İşte İstanbul’daki barajların tekil doluluk oranlarına ilişkin ayrıntılar…

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İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

Ömerli barajı 75,73

Darlık barajı 86,69

Elmalı barajı 82,67

Terkos barajı 36,98

Alibey barajı 76,5

Büyükçekmece barajı 30,35

Sazlıdere barajı 31,51

Istrancalar 65,6

Kazandere 8,21

Pabuçdere 3,71

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