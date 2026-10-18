İstanbul baraj doluluk oranlarında şaşırtan değişim: Kimse bu kadar beklemiyordu

İstanbul günlerdir eşi benzeri görülmemiş bir yağış sistemi ile karşı karşıya. Paylaşılan meteorolojik veriler, kentin birkaç gün daha yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtirken, İSKİ tarafından açıklanan baraj doluluk oranları yüreklere sur serpti. Kurum tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da baraj doluluk oranları 18 Ekim Pazar günü itibariyle yüzde 52,43 seviyesinde ölçüldü. Bir hafta önce yani 11 Ekim Pazar günü kent genelindeki barajların doluluk oranı ise yüzde 38,27 olarak ölçülmüştü.