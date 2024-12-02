İstanbul barajları dibi gördü! Su seviyesi korkutan düzeyde

02 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:14

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar alarm vermeye başladı. Yağışların düştüğü kentte barajlardaki doluluk oranı yüzde 28,13'e düştü. Su seviyesinin 9,37'ye gerilediği Alibey Barajı havadan görüntülendi.

Kavurucu geçen yaz ayının ardından yağışsız geçen kış ayı barajları vurdu. İstanbul​'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su oranı düştükçe düştü. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28,13'e geriledi.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı​'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyelerini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 9,37 oldu. Alibey Barajında yaşanan kuraklık​ havadan görüntülendi. Alibey Barajı içerisinde bulunan Kurt Kemeri ve çevresindeki suların çekilmesi sonrası baraja atılan araç lastikleri gün yüzüne çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüldü.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 28,55

Darlık yüzde 29,52

Elmalı yüzde 58,07

Terkos yüzde 33,93

Alibey yüzde 9,37

Büyükçekmece yüzde 28,42

Sazlıdere yüzde 36,82

Istrancalar yüzde 29,42

Kazandere yüzde 8,51

Papuçdere yüzde 5,69"