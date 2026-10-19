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İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:56
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1
İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, baraj doluluk oranlarında ciddi bir farka yol açtı. Bir hafta önce yüzde 38 seviyelerinde olan doluluk oranları, 19 Ekim itibariyle yüzde 53,14’e yükseldi. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre bu oran son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2
İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı bir haftada yüzde 16 arttı. Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki toplam su seviyesi ise 19 Ekim’de yüzde 53,14 oldu.

3
İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

Öte yandan barajlardaki hızlı yükseliş yüzleri güldürürken, son 10 yıllık verilere bakıldığında bugün tespit edilen su seviyesinin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması da dikkatlerden kaçmadı. İşte son 10 yılının baraj doluluk oranlarına ilişkin detaylar;

4
İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

2016: Yüzde 40,88

2017: Yüzde 52,14

2018: Yüzde 53,27

2019: Yüzde 44,92

2020: Yüzde 32,27

2021: Yüzde 47,35

2022: Yüzde 43,81

2023: Yüzde 21,22

2024: Yüzde 33,94

2025: Yüzde 24,13

2026: Yüzde 53,14

5
İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

İSTANBUL BARAJLARINDA TEKİL DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki su seviyesi, kapasite, yağış rejimi ve bölgesel koşullar nedeniyle farklılık gösteriyor. İşte İstanbul’daki barajların tekil doluluk oranlarına ilişkin ayrıntılar…

 

6
İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

Ömerli barajı 77,39

Darlık barajı 88,83

Elmalı barajı 79,97

Terkos barajı 36,98

Alibey barajı 76,6

Büyükçekmece barajı 30,35

Sazlıdere barajı 31,95

Istrancalar 61,73

Kazandere 8,08

Pabuçdere 3,76

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