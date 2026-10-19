İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek seviyesi: Bir haftada yüzde 16 arttı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, baraj doluluk oranlarında ciddi bir farka yol açtı. Bir hafta önce yüzde 38 seviyelerinde olan doluluk oranları, 19 Ekim itibariyle yüzde 53,14’e yükseldi. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre bu oran son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.