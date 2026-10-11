İstanbul Baro seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu seçimi nerede yapılacak?

İstanbul Barosu seçimleri için geri sayım sürerken, baronun yeni dönem başkanını ve kurullarını belirleyecek sürecin ayrıntıları merak ediliyor. Genel kurulda baronun faaliyetleri, bütçesi ve aidat konuları ele alınacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında görev alacak isimler de belirlenecek. Seçim sürecinin hangi tarihte tamamlanacağı ise ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanmamasına bağlı olacak.

İSTANBUL BARO SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Barosu’nun olağan genel kurul takvimine göre ilk toplantı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda yapılacak şekilde planlandı. Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesi, baronun yeni dönemine ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve seçim sürecine dair işlemlerin yürütülmesi öngörüldü. Seçimlerin ise ilk takvim kapsamında 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilmesi planlandı.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda süreç ekim ayının son haftasına kalacak. Bu durumda genel kurul 24 Ekim Cumartesi günü, baro başkanı ve kurullar için seçimler ise 25 Ekim Pazar günü aynı yerde ve duyuruda belirtilen saatlerde yapılacak. Bu nedenle seçim takvimini takip eden avukatların, ilk toplantının yeterli katılımla gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin açıklamaları da dikkate alması gerekiyor.

İSTANBUL BAROSU SEÇİM TAKVİMİ

İstanbul Barosu’nun 2026 yılı olağan genel kurul ve seçim sürecinde iki ayrı tarih aralığı bulunuyor. İlk takvimde genel kurul 10 Ekim’de, seçimler 11 Ekim’de yapılacak şekilde belirlendi. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı ve seçimler için 24-25 Ekim tarihleri devreye girecek.

Tarih Gün Program 10 Ekim 2026 Cumartesi İlk genel kurul toplantısı, saat 10.00 11 Ekim 2026 Pazar İlk takvime göre seçimler, 09.00-17.00 24 Ekim 2026 Cumartesi Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci genel kurul 25 Ekim 2026 Pazar İkinci takvime göre seçimler, 09.00-17.00

Genel kurul ve seçimlerin yapılacağı adres Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu olarak açıklandı. İkinci takvim, ilk toplantıda gerekli çoğunluğun oluşmaması koşuluna bağlı olduğu için hangi tarihin uygulanacağı konusunda baronun duyurularının izlenmesi önem taşıyor.

İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Genel kurul toplantısında İstanbul Barosu’nun mevcut dönem çalışmaları değerlendirilecek ve yeni dönemin gündemine ilişkin konular ele alınacak. Bütçe ve aidat başlıklarının yanı sıra baronun faaliyetleri ve mesleki çalışmaları da toplantının gündeminde yer alacak. Genel kurul, avukatların meslek örgütünün yönetimine ilişkin kararların görüşülmesi ve yeni dönem çalışmalarının şekillendirilmesi açısından önem taşıyor.

Toplantının ardından seçim sürecinde baro başkanlığı için oy kullanılmasının yanı sıra baronun yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında görev yapacak isimler de belirlenecek. Böylece İstanbul Barosu’nun yeni dönem yönetim kadrosu oluşturulacak. Seçim sonuçları, baronun önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalar ve meslek mensuplarını ilgilendiren konular bakımından belirleyici olacak.