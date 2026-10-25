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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:28

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal kimdir, nereli? Ümit Kocasakal listesi

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Daha önce 2010-2016 yılları arasında üç dönem başkanlık yapan Kocasakal, 10 yıl aradan sonra yeniden bu göreve geldi. Peki, Ümit Kocasakal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal kimdir, nereli? Ümit Kocasakal listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:28

İstanbul Barosu başkanlık seçimlerinin ardından Ümit Kocasakal gündeme geldi. Hukukçu, akademisyen ve ceza hukuku profesörü kimliğiyle tanınan Kocasakal, geçmişte de İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yürüttü. ve mezunu olan Kocasakal'ın eğitim hayatı, akademik kariyeri ve siyasi geçmişi araştırılıyor.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 11 Mayıs 1966'da 'nın Köln kentinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşında olan Kocasakal, ceza hukuku alanındaki akademik çalışmaları ve baro başkanlığı göreviyle tanınıyor.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal kimdir, nereli? Ümit Kocasakal listesi

ÜMİT KOCASAKAL NERELİ?

Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Ümit Kocasakal'ın ailesi Sinop ve Gümülcine kökenlidir. Çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü İstanbul'da geçiren Kocasakal, eğitimini de burada tamamladı.

ÜMİT KOCASAKAL'IN EĞİTİMİ VE KARİYERİ

1977 yılında Galatasaray Lisesi'ne başlayan Kocasakal, 1986'da mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1990 yılında mezuniyetini tamamladı. Kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan Kocasakal, 2000 yılında kara para aklama suçu üzerine hazırladığı teziyle doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı. Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında uzmanlaşarak profesör unvanını aldı.

ÜMİT KOCASAKAL DAHA ÖNCE BARO BAŞKANLIĞI YAPTI MI?

Ümit Kocasakal, ilk kez 2010 yılında İstanbul Barosu Başkanı seçildi. 2012 ve 2014 yıllarında yapılan seçimleri de kazanarak 2010-2016 yılları arasında üç dönem boyunca bu görevi yürüttü.

2016 yılında yeniden aday olmayan Kocasakal, 10 yıl aradan sonra 2026'da düzenlenen İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

ÜMİT KOCASAKAL LİSTESİ

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışan Ümit Kocasakal, Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı adına aday oldu. Seçimde yarışan adayların isimleri ve temsil ettikleri gruplar şöyle:

  • Ümit Kocasakal: Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı
  • İbrahim Özden Kaboğlu: Değişim İçin Avukatlar Grubu
  • Hasan Kılıç: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi ortak adayı
  • Korkut Kanadoğlu: Avukat Hakları Grubu
  • Arife Gökkaya Dinç: Bağımsız Avukatlar Grubu
  • Atakan Adem Selanik: Cumhuriyet Avukatları Grubu
  • Salih Uçar: Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu
  • Metin Üraçin: İstanbul Avukatlar Birliği Grubu
  • Gülbeyaz Karadeniz: Bağımsız aday
ETİKETLER
#Almanya
#Galatasaray Lisesi
#istanbul üniversitesi hukuk fakültesi
#İstanbul Barosu
#Ümit Kocasakal
#Gündem
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