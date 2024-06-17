İstanbul bayramın ikinci günü iğne atılsa yere düşmez hale geldi!

17 Haziran 2024 19:03 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 19:04

Son dakika! Bakan Yerlikaya'dan bayram için acı bilanço... Yüzlerce kaza, ölüm ve yaralanma

Son dakika! Bakan Yerlikaya'dan bayram için acı bilanço... Yüzlerce kaza, ölüm ve yaralanma

Kurban Bayramı tatilinin okulların kapanmasıyla beraber başlamasıyla yurdun dört bir yanında tatil hareketliliği yaşanıyor. İstanbul'u gezmek isteyenler ikinci gün tarihi ve turistik merkezlere gitti.

Kendin kadim tarihi ve turistik merkezi Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'nde yoğunluktan adım atılacak yer kalmadı. Sahillerde vapurlara binmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra şehir dışından gelenler ile yabancı turistlerin de uğrak noktası olan tarihi yarımadada ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile müze ve camileri gezdi.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul'da bulunan yerli ve yabancı turistler Eminönü’ne akın etti. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyince Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluştu. Vapurları kullanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin iskelede oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

"BUGÜN KALABALIK DAHA FAZLA"

Bayram tatilini İstanbul’da gezerek değerlendiren Mert Acar, “Bayramın tadını çıkarmak için Eminönü’ne geldik. Biraz havalar sıcak, gölge arıyoruz. Düne bakarsak bugün daha fazla bir kalabalık var. Kabataş ve İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyeceğim” dedi.



YOK BÖYLE BİR ŞEHİR

Bayram için Şanlıurfa’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen Yusuf İnan, “Şanlıurfa’dan geldim. Vapura bindik ve gezdik. İstanbul’u beğendim. Yok böyle bir şehir. Biraz kalabalık ama vakit iyi geçti” ifadelerini kullandı.