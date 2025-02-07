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 | Sule Altinel

İstanbul beyaza büründü! Kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul’da kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Megakent saatler içinde beyaza büründü.

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İstanbul beyaza büründü! Kar yağışı aralıklarla sürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 04:31
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 04:31

İstanbul’da dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kar yağışı başta Arnavutköy, Silivri ve Esenyurt olmak üzere kentin yüksek kesimli ilçelerde kendini gösterdi. Karın etkisiyle bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı ve yol üzerinde araçlar mahsur kaldı.

Bazı noktalarda ise vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yağan karın keyfini kar topu oynayarak sürdürdü. 

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