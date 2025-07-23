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 | Murat Makas

İstanbul Beyoğlu'nda şiddetli doğal gaz patlaması! Bina çöktü

Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın altındaki büfede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre bir doğal gaz patlaması sonucu bina çöktü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 22:47

'te civarlarında şiddetli bir sesi duyulduğu belirtildi. Sesin kaynağı merak edilirken yerinde ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması yaşandığı bildirildi. Ekiplerin olay yerine doğru intikal ettiği belirtildi.

BİNA ÇÖKTÜ

İddiaya göre doğalgaz patlaması sonucu bir binada çökme meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin artı 2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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