İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Cumhuriyet
10 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:30
LIONFISH isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı. Yaşanan makine arızası nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
İstanbul Boğazı LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı. Gemiye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
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Kaynak: Cumhuriyet