İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor

10 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:30

İstanbul Boğazı LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı. Gemiye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

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