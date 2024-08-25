Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 22:37 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 22:43
Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tanker arızası yaşanıyor.
İstanbul Boğazı'nda SREDINA isimli tanker makine arızası yaptı. Boğaz trafiği nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelişme şu şekilde duyuruldu: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı."
Kaynak: tgrthaber.com