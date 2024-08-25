Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

25 Ağustos 2024 22:37 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 22:43

İstanbul Boğazı'nda SREDINA isimli tanker makine arızası yaptı. Boğaz trafiği nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelişme şu şekilde duyuruldu: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı."