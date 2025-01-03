İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı

03 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:06

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.

İstanbul'da denize düşen iki kardeş halen bulunamadı! Çanakkale'de de arama çalışması başlatıldı

İstanbul'da denize düşen iki kardeş halen bulunamadı! Çanakkale'de de arama çalışması başlatıldı

İstanbul Sarıyer'de denize düştükten sonra bir daha haber alınamayan Ayşe Can ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları sürüyor.

23 Kasım'da meydana gelen olayda Ayşe Can dengesini kaybederek denize düşmüştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz​ polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 kardeşi arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine geçici olarak çift yönde askıya alındığı belirtildi.