İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı! Kıyı Emniyetinden açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 03:31 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 03:34
Romanya'dan Libya'ya gitmekte olan SREDINA isimli tankerin gece saatlerinde arıza yapması üzerine çift yönlü gemi trafiğine kapalı olan İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı. Kıyı Emniyeti, tankerle ilgili açıklama yaptı.
Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki SREDINA isimli tankerin Beykoz Poyrazköy açıklarında motor arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SREDINA isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı