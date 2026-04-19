İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Hem kara hem de deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi bir hayli düştü. İstanbul Boğazı da gemi trafiğine kapatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 08:09

İstanbul pazar gününe yoğun sisle uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra boğaz hattı da sisle kaplandı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürerek uluslararası deniz trafiğine engel oldu.
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı.
Sis, yüksek kesimlerde ve boğaz boyunca görüldü.
Sis sebebiyle vapur ve Şehir Hatları seferlerinde herhangi bir iptal yaşanmadı.
Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.
Boğaz hattı, geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle uluslararası deniz trafiğine kapatıldı.
GÖRÜŞ MESAFESİ BİRKAÇ METREYE DÜŞTÜ

Sis, Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdü. Bosna Bulvarı üzerinde seyreden sürücüler, tedbir amaçlı araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi.

ARAÇLAR SİS BULUTUNDA KAYBOLDU

Etkisini artıran sis tabakası ’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu. Boğaz’daki sisin oluşturduğu manzara Çamlıca Tepesi’nden kaydedilen görüntülere yansıdı.

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI

Yoğun sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri kısıtlı görüş sebebiyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine geçici süreliğine trafiğe kapatıldığını duyurdu. Vapur ve Şehir Hatları seferlerinin ise iptal olmadığı öğrenildi. İlerleyen saatlerde sisin dağılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Boğazı sisle kaplandı, FSM Köprüsü gözden kayboldu
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
