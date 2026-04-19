İstanbul pazar gününe yoğun sisle uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra boğaz hattı da sisle kaplandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürerek uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı. Sis, yüksek kesimlerde ve boğaz boyunca görüldü. Sis sebebiyle vapur ve Şehir Hatları seferlerinde herhangi bir iptal yaşanmadı. Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz hattı, geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle uluslararası deniz trafiğine kapatıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ BİRKAÇ METREYE DÜŞTÜ

Sis, Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdü. Bosna Bulvarı üzerinde seyreden sürücüler, tedbir amaçlı araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi.

ARAÇLAR SİS BULUTUNDA KAYBOLDU

Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu. Boğaz’daki sisin oluşturduğu manzara Çamlıca Tepesi’nden kaydedilen görüntülere yansıdı.

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI

Yoğun sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri kısıtlı görüş sebebiyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine geçici süreliğine trafiğe kapatıldığını duyurdu. Vapur ve Şehir Hatları seferlerinin ise iptal olmadığı öğrenildi. İlerleyen saatlerde sisin dağılması bekleniyor.