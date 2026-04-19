İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul pazar gününe yoğun sisle uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra boğaz hattı da sisle kaplandı.
Sis, Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdü. Bosna Bulvarı üzerinde seyreden sürücüler, tedbir amaçlı araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi.
Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu. Boğaz’daki sisin oluşturduğu manzara Çamlıca Tepesi’nden kaydedilen görüntülere yansıdı.
Yoğun sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri kısıtlı görüş sebebiyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine geçici süreliğine trafiğe kapatıldığını duyurdu. Vapur ve Şehir Hatları seferlerinin ise iptal olmadığı öğrenildi. İlerleyen saatlerde sisin dağılması bekleniyor.