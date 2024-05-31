İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 08:31 - Güncelleme : 31 May 2024 09:09
İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli gemi nedeniyle, boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı