İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu! Boğaz trafiğe kapandı
Son dakika... İstanbul Boğazı'nda ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti gemiyi kurtarmak için harekete geçerken boğaz trafiğe kapatıldı.
Kıyı Emniyeti, Haydarpaşa yönünde karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın trafiğe çift yönlü kapatıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Haydarpaşa önünde makine arızası nedeniyle kara oturan ALEXIS isimli yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
UKRAYNA'DAN MISIR'A GİDİYORDU
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı; KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.