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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:55
İstanbul Boğazı&#039;nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06:50 itibariyle 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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