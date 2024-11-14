İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:55
İstanbul Boğazı gemi trafiği 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06:50 itibariyle 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı