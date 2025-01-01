İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:28
İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.45'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.
Kentin kuzey kesimlerinde sisin hakim olduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı