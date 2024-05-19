İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 May 2024 19:18 - Güncelleme : 19 May 2024 19:19
İstanbul Boğazı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği saat 08.20 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu.
GEMİ TRAFİĞİ AÇILDI
Boğaz'ın, Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılan "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları"nın sona ermesinin ardından gemi trafiği kuzey güney yönde açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı