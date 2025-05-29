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 | Bengül Arıca

İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Osman Gazi doğal gaz üretim Gemisinin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:06

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPANDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı transit gemi trafiği Osman Gazi (Yüzer doğalgaz/petrol üretim ve/veya depolama tesisi) Gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

MAKSİMUM GAZ İŞLEME KAPASİTESİ 10,5 MİLYON METREKÜP

!Karadeniz’in derinliklerinden çıkan doğal gazı iki katına çıkaracak dev platform Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e uğurlanıyor. Boyutlarıyla dikkat çeken platform, 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğe sahip. 140 kişilik personel kapasitesine sahip Osman Gazi’nin günlük maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak belirlendi. Platformdan karaya uzanan ana gaz iletim hattı ise 161 kilometre uzunluğunda. Platformda işlenen doğal gaz, bu hat üzerinden kıyıya taşınarak ulusal şebekeye verilecek.

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