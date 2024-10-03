İstanbul Boğazı'nda geminin tam evlere çarpacakken kurtarılma anı kameraya yansıdı

03 Ekim 2024 19:17 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 19:27

İstanbul Boğazı Üsküdar ilçesinde akşamüstü hareketli dakikalar yaşandı. İki yük gemisinin birbirine çarpmasıyla gemilerden biri sürüklenerek kıyıya doğru gitmeye başladı. Kurtarma anı kamerayla görüntülendi. İşte o görüntü...

Üsküdar kıyısında iki yük gemisi birbirlerine çok yakın mesafede seyredince çarpıştı. Kaza sonrası iki gemi de hasar aldı. Gemilerden biri evlere çarpmadan önce güçlükle durduruldu. Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma mücadelesi görüntülere yansıdı.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi. Kıyı Emniyet Genel Müdür ekipleri tarafından geminin kurtarılma anları kameraya yansıdı.