İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar: Petrol yüklü gemi arıza verdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 09:32 - Güncelleme : 25 May 2024 09:39
Son dakika haberi... Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi. Römorkörlerin anında müdahalesi ile yük gemisi emniyete alındı.
Rusya’dan Mersin’e seyir halinde olan 183 metre uzunluğundaki OSAKA isimli gemi, Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenmeye başladı.
GEMİ EMNİYETE ALINDI
40.696 ton petrol ürünü taşıdığı öğrenilen tanker, römorkörlerin anında müdahalesi ile emniyete alındı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı