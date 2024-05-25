Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar: Petrol yüklü gemi arıza verdi

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar: Petrol yüklü gemi arıza verdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 09:32 - Güncelleme : 25 May 2024 09:39

Son dakika haberi... Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi. Römorkörlerin anında müdahalesi ile yük gemisi emniyete alındı.

Rusya’dan Mersin’e seyir halinde olan 183 metre uzunluğundaki OSAKA isimli gemi, Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenmeye başladı.

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar: Petrol yüklü gemi arıza verdi - 1. Resim

GEMİ EMNİYETE ALINDI

40.696 ton petrol ürünü taşıdığı öğrenilen tanker, römorkörlerin anında müdahalesi ile emniyete alındı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...