İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler: Dümeni arızalanan tanker kurtarıldı, gemi trafiği açıldı
İstanbul Boğazı'nda Kandili açıklarında dümeni kilitlenen tanker kurtarılıp römorkörler eşliğinde Ahırkapı Emniyet Sahası'na çekildi. Geçici olarak askıya alınan gemi trafiği çift yönlü açıldı.
Rusya'dan Kocaeli'ye seyrederken Kandilli açıklarında dümen arızası yapan 114 metre uzunluğundaki Nazan isimli tanker, olay yerine gelen römorkörler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Emniyet Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri yer aldı.
GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ AÇILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletilmesinin ardından gemi trafiğinin 00.50 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak açıldığı kaydedildi.