İstanbul Büyükçekmece'de deprem oldu

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem oldu. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi.

Marmara Denizi açıklarında gece saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olduğu bildirildi.

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde İstanbul açıklarında saat 04:13'te 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin derinliği 11,9 kilometre olarak açıklandı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1944930421352833311

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin verileri paylaştı. AFAD, depremin büyüklüğünü 2.9, derinliğini ise 6.91 kilometre olarak bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ