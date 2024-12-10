İstanbul dahil 10 ilde sarı alarm! Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli yağacak

10 Aralık 2024 07:05 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 07:09

Meteoroloji'nin son tahminine göre Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul dahil 10 ilde sarı alarm verilirken Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında da fırtına uyarısı yapıldı. İşte il il 10 Aralık hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara​, Ege​ (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz​ (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak​ ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verilirken vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yapıldı.

Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İŞTE 10 ARALIK İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege Kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege Kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin (Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu