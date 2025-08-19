İstanbul dahil birçok ile sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi | 19 Ağustos hava durumu

Türkiye'nin batı ve kuzey bölgeleri geçtiğimiz hafta rüzgar ve yerel yağmur geçişlerine bağlı olarak kavurucu yaz sıcaklarına kısa bir mola vermişti. Ardından birçok ilde sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Meteoroloji'nin son paylaştığı hava tahmin bültenine göre, yeni bir yağışlı hava dalgası Türkiye sınırlarından içeriye girmek üzere.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugün Balkanlar üzerinden Trakya bölgesine giriş yapması beklenen yağmur bulutlarının bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusunda, yarından itibaren ise güneybatısı hariç Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de etkili olması bekleniyor. Yarın Karadeniz'in doğusunda da yerel yağmur geçişleri görülebilir.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul, bugün açık bir gökyüzüne uyandı. Gün içinde en yükmsek sıcaklık değerlerinin 32 derece civarında olması bekleniyor. Ancak Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın İstanbul'a akşam saatlerinde ulaşması bekleniyor. İstanbul'un yarın yağmurlu bir güne merhaba diyeceği tahmin edilirken, perşembe günü ise yeniden güneşli günlere dönüş yolu gözüküyor.