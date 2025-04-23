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 | Suat Vilgen

İstanbul depremi için ünlü profesörden flaş uyarı! Yeni bir artçı sarsıntı bekleniyor mu?

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara’daki birçok kentte hissedildi. Vatandaşlar panikle sokaklara çıktı, Prof. Dr. Okan Tüysüz'den "Yeni bir artçı sarsıntı bekleniyor mu? sorusuna cevap geldi ise artçı uyarısı geldi.

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İstanbul depremi için ünlü profesörden flaş uyarı! Yeni bir artçı sarsıntı bekleniyor mu?
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 13:32

İstanbul, bugün öğle saatlerinde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Silivri açıkları olarak açıklandı. Sarsıntı, Marmara Bölgesi’nin geniş bir kesiminde hissedildi.

Deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar binaları terk ederek sokaklara çıktı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar arasında endişe gözlemlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

UZMANLARDAN ARTÇI UYARISI: "İZLEMEK GEREK"

Depremin hemen ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bu tür sarsıntıların ardından artçıların gelmesinin olağan olduğunu belirten Tüysüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Depremden önce 3,9 büyüklüğünde bir öncü sarsıntı yaşandı.”

“5 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir.”

“Daha büyük bir deprem ihtimali şu aşamada düşük.”

“Önümüzdeki saat ve günlerde bölgedeki sismik hareketlilik yakından izlenmeli.”

"TEDBİR ELDEN BIRAKILMAMALI"

Uzmanlar, Marmara Bölgesi’nin deprem riski taşıyan bir alan olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde çağrı yaptı. Yetkililer ise şu an için olumsuz bir durum olmadığını, ancak gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

ETİKETLER
#artçı deprem
#artçı deprem
#İstanbul Depremi
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